Новини 6 вересня: дівчина із арбалетом, посилення карантину

Дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів, найближчим часом доведеться посилити ковідний карантин – МОЗ — актуальні новини 6 вересня.

Прр дівчину із арбалетом

У Полтаві 19-річна дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів — поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство".

Про карантин

Україна найближчим часом вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується — про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

Водночас, за словами Кузіна, переходу до "червоної" зони і тотального локдауну в Україні слід очікувати не раніше, ніж у листопаді.

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