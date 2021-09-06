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Новини 6 вересня: дівчина із арбалетом, посилення карантину

Понеділок, 6 вересня 2021, 21:00
Новини 6 вересня: дівчина із арбалетом, посилення карантину
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів, найближчим часом доведеться посилити ковідний карантин – МОЗ — актуальні новини 6 вересня.

Прр дівчину із арбалетом

У Полтаві 19-річна дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів — поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство".

Про карантин

Україна найближчим часом вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується — про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

Водночас, за словами Кузіна, переходу до "червоної" зони і тотального локдауну в Україні слід очікувати не раніше, ніж у листопаді.

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Українська правда

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