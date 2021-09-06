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Саакашвілі обіцяє приїхати до Грузії до 2 жовтня, попри загрозу арешту

Понеділок, 6 вересня 2021, 20:38

Третій президент Грузії Михеїл Саакашвілі заявив про намір повернутися у Грузію перед місцевими виборами, що мають відбутись 2 жовтня. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

У відеозверненні, опублікованому 6 вересня, Саакашвілі сказав, що приїде в країну перед виборами та закликав приїздити на голосування інших громадян Грузії, які проживають за кордоном. 

Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Після приходу до влади "Грузинської мрії" його звинуватили у перевищенні повноважень. 

Як зазначає видання, Саакашвілі не вперше обіцяє прихильникам приїхати в країну, а в уряді після цього заявляють, що у разі повернення його чекає арешт. 

"Ви знаєте, що проти мене є справа, яку не визнають у жодній країні світу. Я їжджу по всьому світу, у тому числі в сусідні з Грузією країни, мене всюди приймають і ніхто ніде не ставить запитань про "кримінальні провадження", відкриті у Грузії. Це явне свідчення на користь того, що ці справи сфальсифіковані", - заявив Саакашвілі. 

Він сказав, що не боїться арешту та переконаний, що грузинський народ "звільниться сам і звільнить і його". 

Нагадаємо, навесні 2020 року після призначення Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні Грузія відкликала свого посла для консультацій, він повернувся до Києва майже після року перерви.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами. В МЗС України наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях не представляє позицію України.

Теми: ГрузіяСаакашвілі


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