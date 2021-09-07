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У Чилі схвалили вакцинацію CoronaVac дітей від 6 років

Вівторок, 7 вересня 2021, 00:46

Регулятор Чилі схвалив використання вакцини проти COVID-19 CoronaVac   для дітей від 6 років.

Джерело: Reuters

Деталі: П'ять експертів з оціночної комісії, скликаній Інститутом громадської охорони здоров'я, проголосували за застосування вакцини для дітей старше 6 років, двоє проголосували за її застосування тільки для дітей старше 12 років, а один - проти її застосування для дітей.

Раніше в Чилі дозволили  щепити дітей старше 12 років вакциною Pfizer.

Зазначається, що CoronaVac сформував основу кампанії вакцинації Чилі – наразі в країні повністю вакциновано більше 13 млн з 19 млн жителів.

CoronaVac також має дозвіл на застосування в екстрених випадках у дітей в Індонезії та Китаї.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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