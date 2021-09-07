Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Чоловіка у В’єтнамі засудили до п’яти років тюрми за поширення COVID-19

Вівторок, 7 вересня 2021, 04:30
Чоловіка у В’єтнамі засудили до п’яти років тюрми за поширення COVID-19

Суд у В'єтнамі засудив 28-річного Ле Ван Трі до п'яти років тюремного ув'язнення за порушення суворих правил щодо карантину через COVID-19 і поширення вірусу.

Джерело: Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство В'єтнаму

Деталі: Ле Ван Трі був засуджений за "поширення небезпечних інфекційних захворювань".

Як повідомляється, чоловік повернувся в провінцію Камау з Хошиміну  і порушив правила 21-денного карантину. Він заразив вісім осіб, одна з яких померла через вірус після місяця лікування.

Видання пише, що у В’єтнамі засудили ще двох осіб до 18 місяців і двох років позбавлення волі умовно за тими ж звинуваченнями.

Як зазначається, В'єтнам став однією з історій успіху подолання коронавірусу в світі завдяки масовому тестуванню, агресивному відстеженню контактів, жорстким обмеженням на кордоні і суворому карантину.

Однак, нове загострення інфікування з кінця квітня поставило під сумнів це досягнення.

Наразі В'єтнам бореться зі спалахом COVID-19, в результаті якого заразилося понад 536 тисяч осіб та було 13 385 смертей, більшість з них  – за останні кілька місяців.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
Усі новини...
Реклама: