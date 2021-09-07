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Чоловіка у В’єтнамі засудили до п’яти років тюрми за поширення COVID-19

Вівторок, 7 вересня 2021, 04:30

Суд у В'єтнамі засудив 28-річного Ле Ван Трі до п'яти років тюремного ув'язнення за порушення суворих правил щодо карантину через COVID-19 і поширення вірусу.

Джерело: Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство В'єтнаму

Деталі: Ле Ван Трі був засуджений за "поширення небезпечних інфекційних захворювань".

Як повідомляється, чоловік повернувся в провінцію Камау з Хошиміну  і порушив правила 21-денного карантину. Він заразив вісім осіб, одна з яких померла через вірус після місяця лікування.

Видання пише, що у В’єтнамі засудили ще двох осіб до 18 місяців і двох років позбавлення волі умовно за тими ж звинуваченнями.

Як зазначається, В'єтнам став однією з історій успіху подолання коронавірусу в світі завдяки масовому тестуванню, агресивному відстеженню контактів, жорстким обмеженням на кордоні і суворому карантину.

Однак, нове загострення інфікування з кінця квітня поставило під сумнів це досягнення.

Наразі В'єтнам бореться зі спалахом COVID-19, в результаті якого заразилося понад 536 тисяч осіб та було 13 385 смертей, більшість з них  – за останні кілька місяців.

Теми: коронавірус


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