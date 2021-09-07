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COVID у світі: Ледь більше 400 тисяч випадків, найбільше в Британії

Вівторок, 7 вересня 2021, 07:15
COVID у світі: Ледь більше 400 тисяч випадків, найбільше в Британії

За добу 5 вересня у світі виявили 400 631 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії – 41 192 випадки, в США – 39 644, в Індії – 30 184.

В Ірані – 27 579 заражень, а на Філіппінах -  22 415.

 

Україна з 773 випадками знаходиться на 54 місці в світі між Ганою та Гондурасом. У Європі Україна на 15 місці.

6 664 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна 12-та в Європі та на 49 місці – у світі.

Нагадаємо:  5 вересня в Україні зафіксували 773 нові випадки коронавірусної хвороби і 18 летальних випадків, госпіталізували за добу з COVID-19 чи підозрою на нього 635 осіб, одужали 457 осіб.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірус
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