COVID у світі: Ледь більше 400 тисяч випадків, найбільше в Британії

За добу 5 вересня у світі виявили 400 631 новий випадок COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Британії – 41 192 випадки, в США – 39 644, в Індії – 30 184.

В Ірані – 27 579 заражень, а на Філіппінах - 22 415.

Україна з 773 випадками знаходиться на 54 місці в світі між Ганою та Гондурасом. У Європі Україна на 15 місці.

6 664 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна 12-та в Європі та на 49 місці – у світі.

Нагадаємо: 5 вересня в Україні зафіксували 773 нові випадки коронавірусної хвороби і 18 летальних випадків, госпіталізували за добу з COVID-19 чи підозрою на нього 635 осіб, одужали 457 осіб.

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