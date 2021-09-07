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Головні новини понеділка і ночі: білоруські опозиціонери, карантин в Україні

Вівторок, 7 вересня 2021, 08:00
Головні новини понеділка і ночі: білоруські опозиціонери, карантин в Україні

Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Колеснікову та Знака, Україна найближчим часом вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується – актуальні новини 6 вересня.

Про Білорусь

Мінський обласний суд засудив білоруських опозиціонерів Марію Колеснікову до 11 років ув'язнення та Максима Знака до 10 років.

Їх визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу РБ: змова з метою захоплення влади; заклики до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництва.

Провину ніхто з них не визнав.

Про карантин

Україна найближчим часом вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується — про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

Водночас, за словами Кузіна, переходу до "червоної" зони і тотального локдауну в Україні слід очікувати не раніше, ніж у листопаді.

Про інші важливі новини

За даними ЗМІ, внаслідок обриву канату транспортної кабіни на шахті "Червоний партизан" що знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області, попередньо, загинуло 9 гірників. 

Ізраїльські ВПС обстріляли об'єкт з виробництва ракет "ХАМАС" та бетонний завод в Хан-Юнісі.

Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі між країнами.

"Талібан" оголосив про перемогу в провінції Панджшер на північний схід від Кабула – в останньому регіоні, який залишався поза владою талібів.

У Полтаві 19-річна дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів — поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство".

На 89 році життя помер всесвітньовідомий французький актор Жан-Поль Бельмондо.

Метро на Виноградар не встигають побудувати раніше 2023 року — "Київметробуд" позивається до "Київського метрополітену" щодо перенесення строку з листопада 2021 року на травень 2023 року.

Українська правда
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