Головні новини понеділка і ночі: білоруські опозиціонери, карантин в Україні

Мінський обласний суд засудив опозиціонерів Колеснікову та Знака, Україна найближчим часом вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується – актуальні новини 6 вересня.

Про Білорусь

Мінський обласний суд засудив білоруських опозиціонерів Марію Колеснікову до 11 років ув'язнення та Максима Знака до 10 років.

Їх визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу РБ: змова з метою захоплення влади; заклики до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництва.

Провину ніхто з них не визнав.

Про карантин

Україна найближчим часом вийде із "зеленого" рівня епіднебезпеки, оскільки ситуація з коронавірусом у країні погіршується — про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.

Водночас, за словами Кузіна, переходу до "червоної" зони і тотального локдауну в Україні слід очікувати не раніше, ніж у листопаді.

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