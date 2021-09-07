Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

УЄФА дозволив фанатам відвідувати виїзні матчі

Вівторок, 7 вересня 2021, 09:51
Фото з Facebook УЄФА

Союз європейський футбольних асоціацій дозволив вболівальникам відвідувати виїзні матчі, що проводяться під його егідою.

Джерело: сайт УЄФА

Дослівно: "Заборона уболівальникам відвідувати виїзні матчі змагань УЄФА не продовжується; рішення також залежатиме від національних/місцевих органів влади".

Деталі: Повідомляється, що таке рішення прийнято у зв’язку результатами вакцинації проти коронавірусу у Європі, а також рішенням багатьох країн дозволити вакцинованим та тим, хто подолав COVID-19, вільно пересуватися через кордон та відвідувати публічні заходи без додаткових тестів.

Водночас зазначається, що фанати муситимуть дотримуватися обмежень на подорожі та інших обмежень, встановлених владою відповідних країн у зв'язку з пандемією.

Українська правда
Теми: УЄФАфутболкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Посол застерегла Раду від наміру просити Штати про статус основного союзника поза НАТО

В ОП готуються до нових звільнень – джерела

Арахамія: Планується 3-4 кадрових заміни у Кабміні

Відео поліції свідчить, що за кермом був Трухін – ЗМІ

Перезапуск індустріальних парків: Рада ухвалила закон

фотоДівчині з арбалетом повідомили про підозру. ЗМІ розвідали її мотиви

Усі новини...
УЄФА
УЄФА покарав Англію за поведінку фанів на грі з Данією
УЄФА розслідує конфіскацію прапора ЛГБТК на матчі Євро-2020 у Баку
Футбол: для клубів Криму діє заборона на ігри в чемпіонаті РФ і єврокубках
Останні новини
19:51
Курс гривні продовжує впевнено зміцнюватися
19:43
Штам "Дельта" виявили у 17-денного малюка на Волині 
19:14
ЄС засудив нові обшуки й арешти в окупованому Криму
18:53
Поліція закрила справу про "расизм" щодо Беленюка. Він сам так захотів
18:44
В Україні запрацювали нові правила продажу іпотечних квартир
18:31
Таліби оголосили про створення уряду в Афганістані
18:26
Загибель Павлова: у справі за день провели 16 обшуків, прийшли і до наступника мера – Вілкула
18:09
Нацбанк зареєстрував перші п'ять колекторських компаній
18:08
Менше 10% дітей-сиріт живуть в інтернатах – Мінсоцполітики
18:04
Посол застерегла Раду від наміру просити Штати про статус основного союзника поза НАТО
Усі новини...