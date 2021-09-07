УЄФА дозволив фанатам відвідувати виїзні матчі

Союз європейський футбольних асоціацій дозволив вболівальникам відвідувати виїзні матчі, що проводяться під його егідою.

Джерело: сайт УЄФА

Дослівно: "Заборона уболівальникам відвідувати виїзні матчі змагань УЄФА не продовжується; рішення також залежатиме від національних/місцевих органів влади".

Деталі: Повідомляється, що таке рішення прийнято у зв’язку результатами вакцинації проти коронавірусу у Європі, а також рішенням багатьох країн дозволити вакцинованим та тим, хто подолав COVID-19, вільно пересуватися через кордон та відвідувати публічні заходи без додаткових тестів.

Водночас зазначається, що фанати муситимуть дотримуватися обмежень на подорожі та інших обмежень, встановлених владою відповідних країн у зв'язку з пандемією.