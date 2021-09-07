Синоптик прогнозує "смачні" +22 в Україні

У найближчі дні в Україні буде сонячно і тепло, опади не передбачаються.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцнтр

Пряма мова: "І завтра (8 вересня – ред.), і найближчими днями шанси на дощ у нас мінімальні. До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря.

Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів".

Скриншот з meteo.gov.ua

Деталі: Вранці в Україні очікуються тумани.

У Києві 8 вересня синоптик прогнозує "смачні" +20+22 градуси, без опадів.

Скриншот з meteo.gov.ua

За даними Діденко, така погода триватиме ще принаймні кілька днів.