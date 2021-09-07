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Синоптик прогнозує "смачні" +22 в Україні

Вівторок, 7 вересня 2021, 12:04
Фото slovoidilo.ua

У найближчі дні в Україні буде сонячно і тепло, опади не передбачаються.

Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцнтр 

Пряма мова: "І завтра (8 вересня – ред.), і найближчими днями шанси на дощ у нас мінімальні. До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря.

Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів". 

 
Скриншот з meteo.gov.ua

Деталі: Вранці в Україні очікуються тумани.

У Києві 8 вересня синоптик прогнозує "смачні" +20+22 градуси, без опадів. 

 
Скриншот з meteo.gov.ua

За даними Діденко, така погода триватиме ще принаймні кілька днів.

Українська правда
Теми: погода


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