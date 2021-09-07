Синоптик прогнозує "смачні" +22 в Україні
Вівторок, 7 вересня 2021, 12:04
У найближчі дні в Україні буде сонячно і тепло, опади не передбачаються.
Джерело: синоптик Наталя Діденко у Facebook, Укргідрометцнтр
Пряма мова: "І завтра (8 вересня – ред.), і найближчими днями шанси на дощ у нас мінімальні. До приємної сонячної вересневої краси притулиться комфортна температура повітря.
Вже найближчої ночі зменшується ймовірність заморозків, а вдень у середу стовпчики термометрів в Україні піднімуться до +17+24 градусів".
Деталі: Вранці в Україні очікуються тумани.
У Києві 8 вересня синоптик прогнозує "смачні" +20+22 градуси, без опадів.
За даними Діденко, така погода триватиме ще принаймні кілька днів.
Українська правда