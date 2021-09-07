На 197 окрузі Черкащини додалося ще 2 кандидати в народні депутати

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області від "Української галицької партії" і партії "Влада народу".

Джерело: пресреліз ЦВК

Деталі: Під час свого засідання 7 вересня від "Української галицької партії" зареєстрували кандидатом Богдана Панкевича, а від "Влади народу" Антона Подчапка.

Передісторія: