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На 197 окрузі Черкащини додалося ще 2 кандидати в народні депутати

Вівторок, 7 вересня 2021, 16:48
На 197 окрузі Черкащини додалося ще 2 кандидати в народні депутати

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області від "Української галицької партії" і партії "Влада народу".

Джерело: пресреліз ЦВК

Деталі: Під час свого засідання 7 вересня від "Української галицької партії" зареєстрували кандидатом Богдана Панкевича, а від "Влади народу" Антона Подчапка.

Передісторія:

  • 9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.  
  • 2 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області "свободівця" Андрія Іллєнка.
  • Президентська партія "Слуга народу" вирішила, що кандидатом на довиборах у народні депутати на 197 окрузі у Черкаській області буде чинний міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський. 

Українська правда

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Теми: Черкасивибори
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