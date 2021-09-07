На 197 окрузі Черкащини додалося ще 2 кандидати в народні депутати
Вівторок, 7 вересня 2021, 16:48
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області від "Української галицької партії" і партії "Влада народу".
Джерело: пресреліз ЦВК
Деталі: Під час свого засідання 7 вересня від "Української галицької партії" зареєстрували кандидатом Богдана Панкевича, а від "Влади народу" Антона Подчапка.
Передісторія:
- 9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.
- 2 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області "свободівця" Андрія Іллєнка.
- Президентська партія "Слуга народу" вирішила, що кандидатом на довиборах у народні депутати на 197 окрузі у Черкаській області буде чинний міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський.
Українська правда