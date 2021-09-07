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Парламент Грузії схвалив закон про амністію щодо учасників подій "ночі Гаврилова"

Вівторок, 7 вересня 2021, 20:37

Парламент Грузії підтримав законопроєкт про амністію учасників подій 20 червня 2019 року, що відомі також як "ніч Гаврилова".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Проєкт підтримали 79 депутатів, 15 голосували проти. 

Згідно з ним, від кримінальної відповідальності мають бути звільнені всі особи, які скоїли злочини в контексті подій 19-21 червня, якщо не відмовляться від поширення на них дії закону про амністію, а також особи, яких звинувачують у підготовці чи замаху на скоєння злочину.  

Мелія є головним звинувачуваним в організації насильницьких дій під час протесту під парламентом. За цією статтею загрожує до 6 років позбавлення волі.

Раніше Мелія заявляв, що не хоче, щоб його амністували, а ЄНР відмовлявся підписувати угоду для виходу з політкризи, запропоновану ЄС, саме через невдоволення формулюваннями щодо амністії. Проект закону критикували і постраждалі протестувальники.

Після подій "ночі Гаврилова" з боку протестувальників звинувачення висунули близько 15 особам, вони відбули різні терміни покарання, пише "Новости Грузия". Також висунули звинувачення у перевищенні службових повноважень трьом правоохоронцям, але за два роки їх так і не затримали. Під тиском громадськості МВС почало розшукувати осіб, які прицільно стріляли у протестувальників гумовими кулями, але звинувачень нікому не висунули. 

Детальніше про події "ночі Гаврилова" читайте у статті: Росії нагадали про окупацію: чому Грузія повстала проти влади і до чого тут РФ.

Теми: Грузія


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