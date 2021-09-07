Парламент Грузії схвалив закон про амністію щодо учасників подій "ночі Гаврилова"

Парламент Грузії підтримав законопроєкт про амністію учасників подій 20 червня 2019 року, що відомі також як "ніч Гаврилова".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Проєкт підтримали 79 депутатів, 15 голосували проти.

Згідно з ним, від кримінальної відповідальності мають бути звільнені всі особи, які скоїли злочини в контексті подій 19-21 червня, якщо не відмовляться від поширення на них дії закону про амністію, а також особи, яких звинувачують у підготовці чи замаху на скоєння злочину.

Мелія є головним звинувачуваним в організації насильницьких дій під час протесту під парламентом. За цією статтею загрожує до 6 років позбавлення волі.

Раніше Мелія заявляв, що не хоче, щоб його амністували, а ЄНР відмовлявся підписувати угоду для виходу з політкризи, запропоновану ЄС, саме через невдоволення формулюваннями щодо амністії. Проект закону критикували і постраждалі протестувальники.

Після подій "ночі Гаврилова" з боку протестувальників звинувачення висунули близько 15 особам, вони відбули різні терміни покарання, пише "Новости Грузия". Також висунули звинувачення у перевищенні службових повноважень трьом правоохоронцям, але за два роки їх так і не затримали. Під тиском громадськості МВС почало розшукувати осіб, які прицільно стріляли у протестувальників гумовими кулями, але звинувачень нікому не висунули.

Детальніше про події "ночі Гаврилова" читайте у статті: Росії нагадали про окупацію: чому Грузія повстала проти влади і до чого тут РФ.