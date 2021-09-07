Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 7 вересня: підозра дівчині з арбалетом, епідемічна ситуація

Вівторок, 7 вересня 2021, 21:19
Новини 7 вересня: підозра дівчині з арбалетом, епідемічна ситуація
Фото: Ельдар Сарахман, УП

Дівчині з арбалетом повідомили про підозру: ЗМІ розвідали її мотиви, МОЗ ініціює посилення карантину вже з 13 вересня: подали Шмигалю клопотання — актуальні новини 7 вересня.

Про дівчину з арбалетом

19-річній полтавці, яка вчора вистрілила з арбалета у двох педагогів, повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство.

За даними полтавських ЗМІ, затримана Таїсія – студентка, навчається на психолога. Вона заявила правоохоронцям, що в ніч із 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити. Чому саме вчителів школи, де дівчина певний період навчалася, невідомо.

Арбалет дівчині подарували родичі на День народження. Знаряддя злочину слідчі вилучили та направили на експертизу.

Про епідемічну ситуацію

МОЗ просить Кабмін перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки і з 13 вересня посилити карантинні обмеження.

Найбільш небезпечна епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях, там можуть посилити адаптивний карантин.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

За кілька років депутатства "Слуги народу" Андрія Клочка його 70-річна матір Наталія стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і авто вартістю приблизно 14,5 млн грн.

"Слуга народу" Олександр Трухін стверджує, що був у тверезому стані, коли сталася ДТП, і заявив, що ні він, ні його помічники не мають відношення до ситуації з видаленням новин з видань.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання 8 вересня для прийняття звернення щодо надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО.

Серед офіційних заходів до Дня Незалежності 44% опитаних позитивно оцінили військовий парад.

За добу 6 вересня в Україні зафіксували 2 197 нових випадків COVID-19, госпіталізували 485 осіб, померли 53 хворих, одужали 1 429 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 133 922 людини.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Останні новини
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
Усі новини...
Реклама: