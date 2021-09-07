Новини 7 вересня: підозра дівчині з арбалетом, епідемічна ситуація

Дівчині з арбалетом повідомили про підозру: ЗМІ розвідали її мотиви, МОЗ ініціює посилення карантину вже з 13 вересня: подали Шмигалю клопотання — актуальні новини 7 вересня.

Про дівчину з арбалетом

19-річній полтавці, яка вчора вистрілила з арбалета у двох педагогів, повідомили про підозру в замаху на умисне вбивство.

За даними полтавських ЗМІ, затримана Таїсія – студентка, навчається на психолога. Вона заявила правоохоронцям, що в ніч із 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити. Чому саме вчителів школи, де дівчина певний період навчалася, невідомо.

Арбалет дівчині подарували родичі на День народження. Знаряддя злочину слідчі вилучили та направили на експертизу.

Про епідемічну ситуацію

МОЗ просить Кабмін перевести Україну з "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної безпеки і з 13 вересня посилити карантинні обмеження.

Найбільш небезпечна епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях, там можуть посилити адаптивний карантин.

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