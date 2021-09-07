Шестеро студентів постраждали під час пожежі у гуртожитку Умані
Вівторок, 7 вересня 2021, 22:58
Внаслідок пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали шестеро неповнолітніх, четверо з них отруїлись чадним газом.
Джерело: поліція Черкаської області, ДСНС
Деталі: За попередньою інформацією, під час пожежі постраждали шестеро осіб. Зокрема, четверо неповнолітніх отруїлись чадним газом. Медики надають їм допомогу у лікарні. Ще двоє студентів травмувались склом, коли намагались під час займання вибратись на вулицю через вікно на першому поверсі.
Під час евакуації із гуртожитку вивели майже 30 мешканців.
Рятувальники повідомили, що площа пожежі склала 30 кв.м. Евакуйовувати мешканців з гуртожитку довелось за допомогою автодрабин. До ліквідації займання залучили 28 пожежників та 7 одиниць техніки.
Українська правда