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Шестеро студентів постраждали під час пожежі у гуртожитку Умані

Вівторок, 7 вересня 2021, 22:58
Фото: поліція області

Внаслідок пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали шестеро неповнолітніх, четверо з них отруїлись чадним газом. 

Джерело: поліція Черкаської області, ДСНС 

Деталі: За попередньою інформацією, під час пожежі постраждали шестеро осіб. Зокрема, четверо неповнолітніх отруїлись чадним газом. Медики надають їм допомогу у лікарні. Ще двоє студентів травмувались склом, коли намагались під час займання вибратись на вулицю через вікно на першому поверсі. 

 
Фото: поліція Черкаської області

Під час евакуації із гуртожитку вивели майже 30 мешканців. 

Рятувальники повідомили, що площа пожежі склала 30 кв.м. Евакуйовувати мешканців з гуртожитку довелось за допомогою автодрабин. До ліквідації займання залучили 28 пожежників та 7 одиниць техніки.

Українська правда
Теми: Уманьпожежа


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