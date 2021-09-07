Шестеро студентів постраждали під час пожежі у гуртожитку Умані

Внаслідок пожежі у гуртожитку Уманського національного університету садівництва постраждали шестеро неповнолітніх, четверо з них отруїлись чадним газом.

Джерело: поліція Черкаської області, ДСНС

Деталі: За попередньою інформацією, під час пожежі постраждали шестеро осіб. Зокрема, четверо неповнолітніх отруїлись чадним газом. Медики надають їм допомогу у лікарні. Ще двоє студентів травмувались склом, коли намагались під час займання вибратись на вулицю через вікно на першому поверсі.

Фото: поліція Черкаської області

Під час евакуації із гуртожитку вивели майже 30 мешканців.

Рятувальники повідомили, що площа пожежі склала 30 кв.м. Евакуйовувати мешканців з гуртожитку довелось за допомогою автодрабин. До ліквідації займання залучили 28 пожежників та 7 одиниць техніки.