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Прибрав Авакова та Ємця: Зеленський "воскресив" Координаційну раду з протидії COVID

Вівторок, 7 вересня 2021, 23:36
Прибрав Авакова та Ємця: Зеленський воскресив Координаційну раду з протидії COVID
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ексміністра охорони здоров’я Іллю Ємця, колишнього міністра інфраструктури Владислава Криклія та Руслана Хомчака – ексголовнокомандувача ЗСУ. 

Джерело: указ президента 

Деталі: Координаційну раду створили ще у березні 2020 року. Проте, якщо Авакова вивели з неї невдовзі після відставки, то досі у її складі був Ілля Ємець, який ще у березні того ж року пішов з посади міністра охорони здоров’я. 

Водночас, ще у вересні 2020 року повідомлялось, що Координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 ще збирається, але вже припинила вести протоколи засідань.

Замість тих осіб, яких вивели зі складу ради, додали нових. Так, до неї потрапив чинний міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, який займає посаду з травня 2021 року. 

Туди ж увійшов заступник Ляшка, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Водночас, Максима Степанова, який очолював МОЗ перед Ляшком навіть не вводили до складу Координаційної ради. 

Окрім того, до протидії коронавірусу вирішили долучити міністра інфраструктури Олександра Кубракова, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

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