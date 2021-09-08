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Голова ГУР: Українська розвідка готова проводити спецоперації в будь-якій точці світу

Середа, 8 вересня 2021, 00:26
Голова ГУР: Українська розвідка готова проводити спецоперації в будь-якій точці світу

Українські розвідники готові проводити спецоперації в будь-якій точці світу, якщо буде ухвалене відповідне рішення - про це заявив голова Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю для Українського центру безпеки та співпраці

Пряма мова: "Значних сил (потребує забезпечити логістику та евакуацію – УП) проте ми в змозі проводити операції у будь-якому куточку світу, якщо це буде потрібно, і нам не потрібен нічий дозвіл, чи щось інше. Приймається рішення і воно буде виконане".

Нагадаємо:

  • 22 серпня зусиллями дипломатів, ЗСУ та ГУР МО 83 людини були евакуйовані з афганського Кабула. Серед них – громадяни України, журналісти Wall Street Journal та Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці в Афганістані, діти, жінки (одна з них на восьмому місяці вагітності). Серед евакуйованих з 83 осіб був 31 українець.
  • Крім того, українські військові провели евакуацію перекладачів з Кабула після невдалих спроб Канади і США.

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