Україна вийшла до 1/8 фіналу ЧЄ з волейболу
Середа, 8 вересня 2021, 01:39
Чоловіча збірна України з волейболу вийшла до 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи.
Джерело: "Укрінформ", Sport.ua
Деталі: Зазначається, що українські волейболісти у чотирьох сетах обіграли команду Бельгії - 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).
Це третя перемога в турнірі для України: раніше вона обіграла Грецію – 3:2 і Португалію – 3:2 та поступилася Сербії – 0:3.
Збірна України набрала 7 очок і гарантувала собі третє місце в групі А, яке дає право виходу до 1/8 фіналу.
Гра відбулася на майданчику "Таурон Арена" в Кракові.
Повідомляється, що в останньому поєдинку групового етапу збірна України зіграє 8 вересня проти Польщі.
Волейбольне Євро-2021 триватиме до 19 вересня у чотирьох країнах - Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.