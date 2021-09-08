Україна вийшла до 1/8 фіналу ЧЄ з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу вийшла до 1/8 фіналу на чемпіонаті Європи.

Джерело: "Укрінформ", Sport.ua

Деталі: Зазначається, що українські волейболісти у чотирьох сетах обіграли команду Бельгії - 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).

Це третя перемога в турнірі для України: раніше вона обіграла Грецію – 3:2 і Португалію – 3:2 та поступилася Сербії – 0:3.

Збірна України набрала 7 очок і гарантувала собі третє місце в групі А, яке дає право виходу до 1/8 фіналу.

Гра відбулася на майданчику "Таурон Арена" в Кракові.

Повідомляється, що в останньому поєдинку групового етапу збірна України зіграє 8 вересня проти Польщі.

Волейбольне Євро-2021 триватиме до 19 вересня у чотирьох країнах - Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.