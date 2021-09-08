В Японії третя людина померла після щеплення вакциною Moderna з зіпсованої партії

В Японії третя людина померла після ін'єкції вакцини з однієї з трьох партій Moderna, які були ідентифіковані як зіпсуті.

Джерело: The Guardian

Деталі: Зазначається, що друге щеплення 49-річному чоловікові зробили 11 серпня, і він помер на наступний день. Міністерство охорони здоров'я заявило, що його єдиною відомою проблемою зі здоров'ям була алергія на гречку.

Як і у випадку з двома попередніми смертельними випадками, міністерство заявило, що ще не встановлено, чи був останній смертельний випадок пов'язаний з вакциною.

За словами міністра, відповідального за програму вакцинації, Таро Коно, понад як 500 тисяч осіб отримали щеплення з трьох зіпсованих партій.

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