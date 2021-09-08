Судді ВАКС за 2 роки роботи більше 10 разів скаржилися на тиск – глава суду

За два роки роботи Вищого антикорупційного суду судді 12 разів зверталися до Вищої ради правосуддя через тиск і втручання в їхню діяльність.

Джерело: глава ВАКС Олена Танасевич в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Танасевич: "За два роки діяльності ВАКС судді 12 раз зверталися до ВСП з заявами про втручання в їхню діяльність. За трьома з цих звернень ВРП вжила заходів щодо забезпечення незалежності суддів і авторитету правосуддя".

Деталі: За її словами, мова йде про погрози слідчій судді на її особистій сторінці в Facebook, про вибух гранати РГД-5 на території внутрішнього двору суду та про звернення нардепа з вимогою обрання певної міри запобіжного заходу підозрюваному, яке надійшло особисто Танасевич.

Зараз на підставі перших 2 звернень в ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, триває досудове розслідування.

За зверненням Танасевич ВРП направила звернення до Верховної Ради щодо неприпустимості втручання у діяльність правосуддя.

Що стосується ще 7 заяв про втручання в діяльність суддів, то, за словами глави ВАКС, ВРП за результатами перевірки не встановила фактів, які б свідчили про загрозу незалежності суддів, ще за 2 заявами перевірка триває.