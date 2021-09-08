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В окупованому Криму викрали колишнього члена Меджлісу

Середа, 8 вересня 2021, 11:25

В окупованому Криму викрали колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району Менсеітова Ельдара.

Джерело: "Кримська солідарність"

Дослівно очевидець: "Вчора о 20.30 я, повертаючись, помітила біля свого будинку дві машини. Син і мама сказали, що стоять вони давно. Коли я спробувала подивитися номера, вони завелися і заїхали за кут, за бетонну огорожу. Зараз мені стало відомо, що близько 24-ї години дві легкові машини і Газель приїхали за адресою Карасу 6, в с. Молодіжне. Ні він, ні члени його сім'ї на дзвінки не відповідають".

Деталі: Відзначається, що Менсеітова відвезли в невідомому напрямку після слідчих заходів.

За попередньою інформацією, слідчі дії проводили співробітники ФСБ і пов'язували затримання Менсеітова з підривом газопроводу в Перевальному.

18 червня 2021 року він давав у Вірменському міському суді свідчення в якості свідка захисту у справі Мустафи Джемілєва, якого судять в Криму заочно.

 
Ельдар Менсеітов за Миколою Полозова (праворуч)

Теми: КримМеджлісокупація


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