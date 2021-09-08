Новини 8 вересня: легалізація криптовалют, операція з "вагнерівцями"

Рада легалізувала віртуальні валюти в Україні, операція з "вагнерівцями" відбувалася з відома США — актуальні новини 8 вересня.

Про криптовалюти

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №3637, що дозволить легалізувати віртуальні активи та бізнес у цій сфері в Україні.

Цей закон є базовим та визначає правовий статус віртуальних активів, чим надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Таким чином офіційно працюватимуть іноземні та українські криптобіржі, а банки відкриватимуть рахунки для криптокомпаній.

Про операцію з "вагнерівцями"

Операція з "вагнерівцями" відбувалася "з відома і очікуваної підтримки Сполучених Штатів" — про це CNN заявили троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки.

Водночас, високопоставлений чиновник США сказав CNN, що ці твердження "помилкові".

В Офісі президента Зеленського вважають, що свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію з "вагнерівцями" ненадійні, а самі дані нічим не відрізняються від тих, що були викладені в "Комсомольской правде" в 2020 році.

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