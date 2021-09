Генсек НАТО попередив "Талібан", що країну не дозволять перетворити на базу для терористів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив "Талібан", що Альянс не допустить перетворення Афганістану на базу для терористичних угрупувань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив після онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ щодо ситуації в Афганістані, скликаної з ініціативи держсекретаря США та глави МЗС Німеччини.

"НАТО і вся міжнародна спільнота не допустять, щоб країна знову стала місцем прихистку для терористів", - наголосив Столтенберг.

Thank you @SecBlinken & @HeikoMaas for convening today’s #Afghanistan Ministerial. #NATO & the whole international community will not accept the country again serving as a terrorist safe haven. The Taliban must make good on their commitments, also on human rights & safe passage. pic.twitter.com/luJl9wWdSe