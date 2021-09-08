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Генсек НАТО попередив "Талібан", що країну не дозволять перетворити на базу для терористів

Середа, 8 вересня 2021, 22:49
Генсек НАТО попередив Талібан, що країну не дозволять перетворити на базу для терористів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив "Талібан", що Альянс не допустить перетворення Афганістану на базу для терористичних угрупувань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив після онлайн-зустрічі міністрів закордонних справ щодо ситуації в Афганістані, скликаної з ініціативи держсекретаря США та глави МЗС Німеччини.

"НАТО і вся міжнародна спільнота не допустять, щоб країна знову стала місцем прихистку для терористів", - наголосив Столтенберг.

Він підкреслив, що від "Талібану" чекають дотримання зобов’язань щодо поваги до прав людини і можливості безпечного виїзду з країни тих, хто хоче залишити Афганістан.

7 вересня "Талібан" оголосив про створення уряду. До нього увійшли представники верхівки руху і жодної жінки, а міністром внутрішніх справ став Джалалуддін Хаккані, якого розшукує американське ФБР. Спершу таліби заявляли про намір сформувати інклюзивний уряд.

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Теми: ТалібанНАТОАфганістан
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