Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Москва і Берлін обговорили питання транзиту газу через Україну після 2024 року

Четвер, 9 вересня 2021, 09:46
Москва і Берлін обговорили питання транзиту газу через Україну після 2024 року
Фото з Twitter ЄП

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак і уповноважений уряду Німеччини з питань газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзеє в ході робочої зустрічі обговорили можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Сторони також домовилися продовжити консультації з цього питання.

Крім того, на зустрічі були розглянуті актуальні питання торговельно-економічної взаємодії Росії та Німеччини. "Німеччина була, є і залишиться в майбутньому головним партнером для російського ПЕК на європейському напрямі", – зазначив Новак.

Нагадаємо, у серпні Федеральний уряд Німеччини призначив уповноваженого щодо забезпечення газового транзиту Україною.

У його завдання, серед іншого, входить проведення двосторонніх переговорів, пошук компромісних ліній і залучення третіх країн.

Таким чином німецький уряд виконує зобов'язання за угодою з США щодо "Північного потоку-2", за якою такий уповноважений мав бути призначений.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинаРосіяПівнічний потік-2
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Німеччина
Німеччина проти постачання Україні касетних боєприпасів – глава МЗС
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
В Німеччині арештували сімох імовірних терористів ІДІЛ, які приїхали з України
Останні новини
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
14:33
Путін піде на "вибори" як самовисуванець, але партія обіцяє допомогти
14:09
Цукерберг будує маєток за 100 мільйонів доларів на Гаваях – Wired
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
Усі новини...
Реклама: