Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Москва і Берлін обговорили питання транзиту газу через Україну після 2024 року

Четвер, 9 вересня 2021, 09:46
Фото з Twitter ЄП

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак і уповноважений уряду Німеччини з питань газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзеє в ході робочої зустрічі обговорили можливість використання українського транзитного маршруту після 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Сторони також домовилися продовжити консультації з цього питання.

Крім того, на зустрічі були розглянуті актуальні питання торговельно-економічної взаємодії Росії та Німеччини. "Німеччина була, є і залишиться в майбутньому головним партнером для російського ПЕК на європейському напрямі", – зазначив Новак.

Нагадаємо, у серпні Федеральний уряд Німеччини призначив уповноваженого щодо забезпечення газового транзиту Україною.

У його завдання, серед іншого, входить проведення двосторонніх переговорів, пошук компромісних ліній і залучення третіх країн.

Таким чином німецький уряд виконує зобов'язання за угодою з США щодо "Північного потоку-2", за якою такий уповноважений мав бути призначений.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Теми: НімеччинаРосіяПівнічний потік-2


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЛукашенко очікує підписання інтеграції з Росією у жовтні

В облцентрах встановили ще 20 камер автофіксації порушень ПДР

Під обстріл на Луганщині потрапила слідча група СБУ

фотоНові обшуки в Києві: незаконна передача землі на Хрещатику і Грушевського

фотоСнаряди бойовиків влучили у п’ятиповерхівку на Луганщині

інфографікаПутіна терпіти не можуть 81% українців

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців визначилися зі своїм голосом на виборах, соціал-демократи лідирують
Німеччина звинуватила РФ у кібератаках перед виборами до Бундестагу
Меркель виступає за початок переговорів із талібами
Останні новини
20:00
Захоплення банку у Грузії: грабіжника затримали, заручники звільнені
19:42
Курс гривні до долара та євро майже не змінився
19:28
відеоЛукашенко очікує підписання інтеграції з Росією у жовтні
19:21
Кличко хоче, щоб новий закон про столицю оцінили європейці
19:11
Українсько-американські відносини випромінюють ненависть до РФ і русофобство – Пєсков
18:59
Суд арештував начальника Льотної академії: застава - пів мільйона
18:53
Байден планує зобов’язати вакцинуватися усіх федеральних держслужбовців - ЗМІ
18:46
В облцентрах встановили ще 20 камер автофіксації порушень ПДР
18:38
Під обстріл на Луганщині потрапила слідча група СБУ
18:36
фотоНа Донеччині посадовці райспоживспілки вимагали 2 млн хабара
Усі новини...