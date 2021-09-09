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У Європарламенті відповіли президентці Естонії щодо "20 років до членства України в ЄС"

Четвер, 9 вересня 2021, 09:54
У Європарламенті відповіли президентці Естонії щодо 20 років до членства України в ЄС
Фото з Twitter ЄП

У Європарламенті висловили підтримку європейським прагненням України і заявили, що час вступу до ЄС залежить від самої України.

Про це йдеться у листі євродепутатів з "Групи друзів України у Європарламенті", який є відповіддю на заяви президентки Естонії Керсті Кальюлайд, текст листа є у розпорядженні "Європейської правди".

Євродепутати зазначили, що критерії членства в ЄС лишаються незмінними.

"Нові члени повинні керуватися політичними цінностями ЄС, принципами єдиного економічного ринку та відповідати правовим питанням ЄС", – йдеться у листі.

Євродепутати нагадали, що прагнення України до членства в Європейському Союзі в останні роки формуються Угодою про асоціацію та Глибокою та всеосяжною угодою про вільну торгівлю.

"Зрозуміло, що Україні спочатку доведеться повністю реалізувати Угоду про асоціацію, і це шлях до Європейського Союзу. Це перш за все процес реформ у багатьох сферах, і, схоже, Україна погоджується, що вони незамінні. Це реформи в політичній, правовій системі, різних державних та економічних сферах. Боротьба з корупцією в українських судах та державному управлінні залишається центральним завданням, яке необхідно виконати. Україна – на шляху реформ, досягнення радують, і ми сподіваємось на подальший прогрес", – заявили в Європарламенті.

"Зрозуміло, що поряд із плануванням реформ закономірно виникає питання: коли? Коли Україна може очікувати повноправного членства в ЄС? Відповідь на це питання багато в чому залежить від країни, яка прагне вибрати найкращий для себе графік, виходячи з темпу та результатів реформ та прогресу", – зазначається у листі.

Нагадаємо, в інтерв’ю "Європейській правді" президентка Естонії Керсті Кальюлайд висловила думку, що Україні, Молдові та Грузії необхідно "ще з 20 років" для досягнення критеріїв, необхідних для вступу у ЄС, а передумовою вступу до НАТО є повернення контролю над всіма окупованими територіями.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвропарламентЕстоніяУкраїна
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