159 громадян України просять про евакуацію з Афганістану - МЗС

159 громадян України звернулися до Міністерства закордонних справ із проханням про евакуацію з території Афганістану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"За наявною у нас інформацією на території Афганістану залишаються 159 громадян України, які висловили бажання повернутися додому", - сказав Кулеба.

За його словами, дипломати працюють через посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства деяких країн, що мають зв'язки з талібами, щоб організувати чергові евакуаційні рейси.

"Але я хочу наголосити, що ті громадяни України, які звернулися з проханням про евакуацію, не належать до груп ризику, для безпеки яких існують реальні загрози. Це не журналісти, не працівники міжнародних організацій чи громадські активісти", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Україна останніми рейсами 28 серпня евакуювала всіх своїх громадян, які виявили таке бажання та вийшли на контакт з МЗС.

Також стало відомо, що завдяки українським військовим вдалося евакуювати афганських перекладачів, які працювали з військовими Канади - після невдалих спроб Канади і США.

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