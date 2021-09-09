Путін вирішив не їхати на Генасамблею ООН, де можливо буде Зеленський
Четвер, 9 вересня 2021, 13:40
Президент Росії Володимир Путін не буде брати участь у цьогорічній сесії Генасамблеї ООН.
Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"
Пряма мова Пєскова: "Президент не планує в цьому році брати участь у Генасамблеї".
Передісторія:
- 8 вересня прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що президент Володимир Зеленський планує відвідати 76-у сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
- 9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що можливість візиту президента Володимира Зеленського в США на Генеральну асамблею ООН опрацьовується, але остаточного рішення поки немає.