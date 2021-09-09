Путін вирішив не їхати на Генасамблею ООН, де можливо буде Зеленський

Президент Росії Володимир Путін не буде брати участь у цьогорічній сесії Генасамблеї ООН.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Президент не планує в цьому році брати участь у Генасамблеї".

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