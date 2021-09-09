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Путін вирішив не їхати на Генасамблею ООН, де можливо буде Зеленський

Четвер, 9 вересня 2021, 13:40

Президент Росії Володимир Путін не буде брати участь у цьогорічній сесії Генасамблеї ООН.

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Президент не планує в цьому році брати участь у Генасамблеї".

Передісторія:

  • 8 вересня прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що президент Володимир Зеленський планує відвідати 76-у сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.
  • 9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що можливість візиту президента Володимира Зеленського в США на Генеральну асамблею ООН опрацьовується, але остаточного рішення поки немає.

Теми: ПутінЗеленський


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