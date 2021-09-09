На Одещині затримали терориста "Ісламської держави"
Четвер, 9 вересня 2021, 17:04
Служба безпеки спільно з Інтерполом затримала в Одеській області учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Відзначається, що затриманий чоловік є вихідцем із центральної Азії і перебував у розшуку Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.
За даними СБУ, у 2014-2016 роках він перебував на території Туреччини, де його завербували до "Ісламської держави".
Переховуючись від правоохоронців, іноземець незаконно прибув до України.
Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Українська правда