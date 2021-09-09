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На Одещині затримали терориста "Ісламської держави"

Четвер, 9 вересня 2021, 17:04
На Одещині затримали терориста Ісламської держави
фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Інтерполом затримала в Одеській області учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Відзначається, що затриманий чоловік є вихідцем із центральної Азії і перебував у розшуку Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансуванням терористичної діяльності.

За даними СБУ, у 2014-2016 роках він перебував на території Туреччини, де його завербували до "Ісламської держави".

Переховуючись від правоохоронців, іноземець незаконно прибув до України.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

 

Українська правда

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Теми: тероризмОдеська областьСБУ
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