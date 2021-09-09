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В облцентрах встановили ще 20 камер автофіксації порушень ПДР

Четвер, 9 вересня 2021, 18:46
В облцентрах встановили ще 20 камер автофіксації порушень ПДР
фото: РАДІО СВОБОДА

В Україні встановили ще 20 приладів системи автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР, які запрацюють з 10 вересня.

Джерело: перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: На автодорогах Полтавської області, а також у містах Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків та Чернівці запрацюють прилади фіксації правопорушень з 10 вересня.

Відтепер загальна кількість камер дорівнюватиме 138.

Розташування:

Миколаїв

  • просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінської (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. 295-ї Стрілецької Дивізії (обмеження швидкості 50 км/год)

Полтава

  • вул. Великотирнівська, 19, напрямок спрямування приладу вул. Івана Мазепи (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год)

Харків

  • просп. Науки, 60-А, напрямок спрямування приладу вул. Новгородська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Науки, 7-В, напрямок спрямування приладу вул. Бакуліна (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Московський, 86-А, напрямок спрямування приладу вул. Нікітіна (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Льва Ландау, 27, напрямок спрямування приладу вул. Маршала Федоренка (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Полтавський Шлях, 79, напрямок спрямування приладу вул. Семінарська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • Білгородське шосе, 1, напрямок спрямування приладу вул. Комуни (обмеження швидкості 50 км/год)

Чернівці

  • Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Білоруська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • Старожучківський Шлях, напрямок спрямування приладу вул. Старокостянтинівська (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Винниченка, 116, напрямок спрямування приладу вул. Степова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год).

Полтавська область

  • на 324 км+515 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 90 км/год)
  • на 319 км+374 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 30 км+459 автодороги М-22 напрямок спрямування приладу м. Полтава (обмеження швидкості 50 км/год)

Кременчук

  • вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Свободи, 69-А напрямок спрямування приладу вул. Родимцева (обмеження швидкості 50 км/год)

Українська правда

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Теми: поліціядороги
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