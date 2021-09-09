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Українсько-американські відносини випромінюють ненависть до РФ і русофобство – Пєсков

Четвер, 9 вересня 2021, 19:11

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в українсько-американські відносини випромінюють русофобство і ненависть до Росії.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Українсько-американські відносини повинні бути суверенними відносинами, і це справа двох суверенних держав.

Але, на превеликий жаль, досить значна частина цих відносин випромінює русофобство, буквально ненависть до нашої країни, і, звичайно, це змушує і змушувало нас найуважнішим чином відстежувати підсумки тих контактів, які мали місце в Вашингтоні та інших американських містах".

Деталі: Пєсков також заявив, що вступ України в НАТО спричинить вимушені заходи у відповідь з боку Росії: "Сюжет щодо гіпотетичного членства України в НАТО - це те, що потенційно для нас небезпечно і тривожно".

Пряма мова Пєскова: "Тобто потенційно вони всі згодні і ведуть саме до членства України в НАТО. Для нас це ні що інше, як вже в найближчій перспективі наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів, і для нас це не що інше як вимушені відповідні заходи щодо забезпечення нашої безпеки і стабільності в Європі, про що неодноразово говорив досить однозначно наш президент".

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня до 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він попрямував до Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі, стартаперами тощо.

Знати більше: Візит в США є великою відповідальністю для Зеленського: Про що домовились президенти України та США?

Передісторія:

  • З 31 серпня до 2 вересня тривав візит президента України Володимира Зеленського до США.
  • У спільній заяві двох країн під час візиту президента Володимира Зеленського до США йшлося про активізацію роботи Комісії стратегічного партнерства, заклик Росії припинити агресію, підтвердження надання безпекової допомоги Києву та співпрацю у секторі оборони.  
  • Сполучені Штати планують виділити Україні до кінця 2021 року 463 мільйони доларів на втілення реформ.

Теми: РосіяУкраїнаСШАНАТО


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