ТСК Ради завершила роботу щодо "вагнерівців" і оприлюднить результати

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України 10 вересня оприлюднить результати розслідування у справі "вагнерівців".

Джерело: голова ТСК нардепка Мар'яна Безугла у Facebook

Пряма мова Безуглої: "Завтра (у п’ятницю 10 вересня – ред.) ми оприлюднюємо результати роботи, інформацію щодо кейсу вагнерівців у максимальному обсязі, що може бути, та переходимо до наступних питань роботи ТСК: переговори Медведчука та інших з росіянами, Іловайськ, Дебальцеве, Мінські домовленості".

Деталі: Зазначається, що спочатку ТСК засідатиме у закритому режимі, члени заслухають таємні матеріали щодо "вагнерівців", а потім проведуть брифінг для журналістів.

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