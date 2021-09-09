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ТСК Ради завершила роботу щодо "вагнерівців" і оприлюднить результати

Четвер, 9 вересня 2021, 21:24

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України 10 вересня оприлюднить результати розслідування у справі "вагнерівців".

Джерело: голова ТСК нардепка Мар'яна Безугла у Facebook

Пряма мова Безуглої: "Завтра (у п’ятницю 10 вересня – ред.) ми оприлюднюємо результати роботи, інформацію щодо кейсу вагнерівців у максимальному обсязі, що може бути, та переходимо до наступних питань роботи ТСК: переговори Медведчука та інших з росіянами, Іловайськ, Дебальцеве, Мінські домовленості".

Деталі: Зазначається, що спочатку ТСК засідатиме у закритому режимі, члени заслухають таємні матеріали щодо "вагнерівців", а потім проведуть брифінг для журналістів.

Нагадаємо:

  • Операція з "вагнерівцями" відбувалася "з відома і очікуваної підтримки Сполучених Штатів" — про це CNN заявили троє колишніх високопоставлених чиновників української військової розвідки.
  • Водночас високопоставлений чиновник США сказав CNN, що ці твердження "помилкові".
  • В Офісі президента Зеленського вважають, що свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію з "вагнерівцями" ненадійні, а самі дані нічим не відрізняються від тих, що були викладені в "Комсомольской правде" в 2020 році.

Теми: Верховна РадаВагнер


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