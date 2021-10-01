В МОК почали розслідування щодо тренерів, що намагалися позбутися атлетки Тимановської

Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародна федерація легкої атлетики розпочали процедуру розслідування дій білоруських тренерів Артура Шимака і Юрія Мойсевича, які намагалися змусити атлетку Христину Тимановську повернутися додому з Олімпійських ігор в Токіо і були позбавлені акредитації.

Джерело: Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics)

Дослівно: "У зв'язку з інцидентом з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською на Олімпійських іграх в Токіо-2020 і рішенням МОК скасувати і відкликати акредитацію двох тренерів, А. Шимака і Ю. Мойсевича, як тимчасовий захід під час Ігор, МОК і World Athletics спільно домовилися продовжити розслідування і почати офіційну процедуру щодо двох вищезгаданих тренерів".

Деталі: Як зазначається, розслідування за підтримки МОК проводитиме Підрозділ із забезпечення професійної етики в легкій атлетиці (AIU) – це незалежний орган, створений World Athletics для вирішення всіх питань доброчесності (як пов'язаних, так і не пов’язаних з допінгом).

AIU опублікує результати свого розслідування, коли воно буде завершено.

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