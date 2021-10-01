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В МОК почали розслідування щодо тренерів, що намагалися позбутися атлетки Тимановської

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 00:40
В МОК почали розслідування щодо тренерів, що намагалися позбутися атлетки Тимановської

Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародна федерація легкої атлетики розпочали  процедуру розслідування дій білоруських тренерів Артура Шимака і Юрія Мойсевича, які намагалися змусити атлетку Христину Тимановську повернутися додому з Олімпійських ігор в Токіо і були позбавлені акредитації.

Джерело: Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics)

Дослівно: "У зв'язку з інцидентом з білоруською спортсменкою Христиною Тимановською на Олімпійських іграх в Токіо-2020 і рішенням МОК скасувати і відкликати акредитацію двох тренерів, А. Шимака і Ю. Мойсевича, як тимчасовий захід під час Ігор, МОК і World Athletics спільно домовилися продовжити розслідування і почати офіційну процедуру щодо двох вищезгаданих тренерів".

Деталі: Як зазначається, розслідування за підтримки МОК проводитиме Підрозділ із забезпечення професійної етики в легкій атлетиці (AIU) – це незалежний орган, створений World Athletics для вирішення всіх питань доброчесності (як пов'язаних, так і не пов’язаних з допінгом).

AIU опублікує результати свого розслідування, коли воно буде завершено.

Передісторія:

  • Христина Тимановська заявила, що її силою відвезли в аеропорт після того, як вона поскаржилася на національних тренерів: Тимановська сказала, що її забрали з команди через "те, що я говорила у своєму Instagram про недбалість наших тренерів".
  • Тимановська розповіла, що  Мойсевич запропонував їй відмовитися від участі в бігові на 200 метрів — сказати, що в неї травма, знятись і полетіти додому. За словами Мойсевича, на цю мить Тимановську хочуть прибрати тільки з Олімпіади, але якщо вона відмовиться і вийде на дистанцію у 200 метрів, то її "будуть прибирати зі збірної, позбавляти роботи й, можливо, будуть іще якісь наслідки". 1 серпня Мойсевич та Шимак сказали, що буквально через кілька годин Тимановська повинна бути в аеропорту.
  • 6 серпня Шимак і Мойсевич були позбавлені акредитації на Ігри.

Теми: ОлімпіадаБілорусь
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