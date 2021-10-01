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ЗМІ: Північна Корея випробувала нову зенітну ракету

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 01:40

30 вересня Північна Корея провела випробувальний пуск нової зенітної ракети.

Джерело: AFP з посиланням на державну інформаційну агенцію Північної Кореї Korean Central News Agency, Reuters

Деталі: В KCNA повідомили, що "чудові бойові характеристики" ракети "були підтверджені впровадженням нових ключових технологій". 

Академія оборонних наук, розробник військової зброї, заявила, що випробування було направлено на підтвердження практичної функціональності пускової установки ракети, радара, комплексної бойової командирської машини і бойових характеристик.

Що передувало: 29 вересня Північна Корея заявила про запуск нової гіперзвукової ракети, яка могла бути зброєю нового типу. Північна Корея випустила ракету в напрямку моря біля свого східного узбережжя.

Нагадаємо: КНДР 15 вересня здійснила запуск двох балістичних ракет в Японське море. Північній Кореї заборонено будь-яку діяльність з балістичними ракетами відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН, хоча Пхеньян заявив, що вона спрямована на посилення самооборони від загроз, що виходять від Південної Кореї і Штатів.

Теми: Північна Корея


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