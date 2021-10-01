Вантажний космічний корабель SpaceX приводнився біля Флориди

Вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon американської компанії SpaceX приводнився біля Флориди.

Джерело: SpaceX, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У четвер корабель відстикувався від Міжнародної космічної станції, у складі якої пробув місяць.

Як зазначається, Cargo Dragon доставляє на Землю понад 2 тонни вантажу, в тому числі результати наукових експериментів, проведених на МКС.

Нині він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю. Це вже 23-й політ Cargo Dragon SpaceX до МКС. Як зазначається, це третя місія модифікованого варіанту корабля - Cargo Dragon 2, який здатний доставляти на МКС на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися із станцією без допомоги традиційного захоплення рукою-маніпулятором Canadarm2. Новий вантажний корабель розрахований на п'ять польотів до МКС і назад замість трьох.

Нагадаємо: 19 вересня біля узбережжя Флориди приводнилася капсула SpaceX з чотирма туристами місії Inspiration4.