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Війна на Донбасі: Окупанти 13 разів порушили "тишу", є поранений

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 07:27
Війна на Донбасі: Окупанти 13 разів порушили тишу, є поранений

30 вересня на Донбасі було 13 порушень режиму припинення вогню, з них двічі – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один військовий отримав вогнепальне поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як зазначається, військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Зокрема, біля Новотошківського ворожі збройні формування двічі стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

В районі Попасної найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем, неподалік Кримського - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь в бік Золотого-4 та Катеринівки.

Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі Павлополя найманці двічі стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 30 вересня у зоні проведення ООС загинув військовослужбовець Олексій Стрижак з Дніпропетровської області.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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