Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Війна на Донбасі: Окупанти 13 разів порушили "тишу", є поранений

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 07:27

30 вересня на Донбасі було 13 порушень режиму припинення вогню, з них двічі – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один військовий отримав вогнепальне поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як зазначається, військовослужбовець перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Зокрема, біля Новотошківського ворожі збройні формування двічі стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

В районі Попасної найманці здійснили два обстріли з гранатометів різних систем, неподалік Кримського - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Зі станкових протитанкових гранатометів різних систем ворог вів вогонь в бік Золотого-4 та Катеринівки.

Поблизу Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі Павлополя найманці двічі стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В бік Талаківки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 30 вересня у зоні проведення ООС загинув військовослужбовець Олексій Стрижак з Дніпропетровської області.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео"Марш за Київ": до КМДА з вимогами йдуть 18 колон

Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова

"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова

відеоЗеленський оцінив на 3+ роботу "слуг" за два роки

МЗС Грузії: стратегічне партнерство країн не може бути в заручниках у Саакашвілі

фото, відеоЗеленський приїхав до Трускавця

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Окупанти на Донбасі 7 разів порушили "тишу"
Окупанти на Донбасі за минулу добу 8 разів зривали "тишу"
Окупанти двічі стріляли в напрямку Кримського, поранено бійця
Останні новини
17:43
Спікера парламенту Грузії оштрафують за порушення в день виборів
17:32
відеоСиловики розслідують ймовірне умисне вбивство поліцейського у Чернігові
17:11
Google відмовився від ідеї цифрових банківських рахунків - ЗМІ
17:09
Посольство Польщі зобов’язали переглянути тендер на візове обслуговування українців
16:57
У венесуельській валюті стало на шість нулів менше
16:35
У Молдові офіційно вводять фемінітиви для професій, у тому числі російською
16:18
фото, відео"Марш за Київ": до КМДА з вимогами йдуть 18 колон
16:13
Зеленський сказав, у чому "велика помилка" Разумкова
15:48
Зеленський підписав закон про реформу "Укроборонпрому"
15:30
"Слуги" вже зібрали підписи за відставку Разумкова
Усі новини...