Майже 130 тисяч COVID-щеплень зробили в Україні в останній день вересня
П'ятниця, 1 жовтня 2021, 09:11
30 вересня в Україні проти COVID-19 щепили 129 533 людини: першу дозу вакцини отримали 72 268 людей,другу дозу – 57 265 людей.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: У цей четвер для імунізації населення працювали 897 мобільних бригад,2 976 пунктів щеплення й 346 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом із 24 лютого проведено 12 747 523 щеплення.