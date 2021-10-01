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Майже 130 тисяч COVID-щеплень зробили в Україні в останній день вересня

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 09:11
Фото з kyivcity.gov.ua

30 вересня в Україні проти COVID-19 щепили 129 533 людини: першу дозу вакцини отримали 72 268 людей,другу дозу – 57 265 людей.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: У цей четвер для імунізації населення працювали 897 мобільних бригад,2 976 пунктів щеплення й 346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 072 803 людини, з них отримали одну дозу – 7 072 801 людина, повністю імунізовані – 5 674 722 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 12 747 523 щеплення.



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