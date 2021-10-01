Саакашвілі каже, що вже прилетів у Грузію
П'ятниця, 1 жовтня 2021, 09:24
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що він уже перебуває в Грузії.
Джерело: пост Саакашвілі у Facebook
Пряма мова Саакашвілі: "Доброго ранку, Грузіє. 8 років минуло".
Деталі: Він також опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі.
Що було раніше: 27 вересня третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі опублікував знімок електронного квитка, згідно з яким прилітає до Грузії в день виборів 2 жовтня. Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі на це заявив, що після повернення на Саакашвілі чекає в’язниця.
Передісторія:
- У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.
- Саакашвілі не один раз обіцяв прихильникам приїхати в країну, а в уряді після цього заявляли, що у разі повернення на нього чекає арешт.
Українська правда