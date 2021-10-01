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Саакашвілі каже, що вже прилетів у Грузію

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 09:24
Саакашвілі каже, що вже прилетів у Грузію
Фото newsgeorgia.ge

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє, що він уже перебуває в Грузії.

Джерело: пост Саакашвілі у Facebook

Пряма мова Саакашвілі: "Доброго ранку, Грузіє. 8 років минуло".

Деталі: Він також опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі.

Що було раніше: 27 вересня третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі опублікував знімок електронного квитка, згідно з яким прилітає до Грузії в день виборів 2 жовтня. Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі на це заявив, що після повернення на Саакашвілі чекає в’язниця.

Передісторія:

  • У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.
  • Саакашвілі не один раз обіцяв прихильникам приїхати в країну, а в уряді після цього заявляли, що у разі повернення на нього чекає арешт. 

Українська правда

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Теми: СаакашвіліГрузіявибори
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