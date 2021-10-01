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У Києві горіла гімназія: евакуювали 1500 дітей

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 11:04
У Києві горіла гімназія: евакуювали 1500 дітей
Пожежа в гімназії Києва. фото ДСНС

Внаслідок пожежі у столичній гімназії евакуювали 1500 дітей.

Джерело: Головне управління ДСНС у Києві, паблік "Київ оперативний"

Деталі: 1 жовтня о 10:05 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу в одній із столичних гімназій на вулиці Княжий затон, 12-А у Дарницькому районі столиці.

 

Вогнеборці встановили, що в 4-поверховій гімназії на першому поверсі у їдальні сталося загоряння на площі 25 кв.м.

До прибуття рятувальників адміністрація провела евакуацію персоналу та учнів і викладачів.

О 10:31 пожежу локалізували на площі 25 кв.м, а о 10:35 – ліквідували.

Загиблих та травмованих немає.

Причину виникнення пожежі з'ясовують правоохоронні органи.

Українська правда

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