Відсьогодні українське посвідчення водія в ОАЕ можна обміняти без іспитів

1 жовтня набув чинності меморандум про взаєморозуміння між Міністерствами внутрішніх справ України та Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Джерело: сайт МВС

Деталі: Документ був підписаний 14 лютого 2021 року в Абу-Дабі.

Відтепер кожен громадян України, який переїжджає на проживання в Об’єднані Арабські Емірати, зможе конвертувати власне національне посвідчення водія на еміратський відповідник за спрощеною процедурою – без необхідності повторного складання теоретичного і практичного іспитів. Таке спрощення стосується лише категорій "А" та "В".

Окрім того, завдяки досягнутим домовленостям громадяни України, які тимчасово перебувають в Об’єднаних Арабських Еміратах, можуть керувати автомобілем, маючи при собі національне посвідчення водія без необхідності додаткового отримання міжнародного посвідчення.

Зазначається, що аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ, які перебувають або проживають в Україні.