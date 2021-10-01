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Відсьогодні українське посвідчення водія в ОАЕ можна обміняти без іспитів

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 12:09
Відсьогодні українське посвідчення водія в ОАЕ можна обміняти без іспитів
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1 жовтня набув чинності меморандум про взаєморозуміння між Міністерствами внутрішніх справ України та Об’єднаних Арабських Еміратів про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Джерело: сайт МВС

Деталі: Документ був підписаний 14 лютого 2021 року в Абу-Дабі.

Відтепер кожен громадян України, який переїжджає на проживання в Об’єднані Арабські Емірати, зможе конвертувати власне національне посвідчення водія на еміратський відповідник за спрощеною процедурою – без необхідності повторного складання теоретичного і практичного іспитів. Таке спрощення стосується лише категорій "А" та "В".

Окрім того, завдяки досягнутим домовленостям громадяни України, які тимчасово перебувають в Об’єднаних Арабських Еміратах, можуть керувати автомобілем, маючи при собі національне посвідчення водія без необхідності додаткового отримання міжнародного посвідчення.

Зазначається, що аналогічні умови застосовуватимуться до громадян ОАЕ, які перебувають або проживають в Україні.

Українська правда

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Теми: автоМВС
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