У Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол
П'ятниця, 1 жовтня 2021, 12:10
3 жовтня КП "Київський метрополітен" може закрити на вхід кілька центральних станцій підземки у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".
Джерело: сайт метро
Дослівно: "Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"".
Деталі: Такі заходи вживають з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Передісторія:
- 3 жовтня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк). Початок гри о 19:30.
Українська правда