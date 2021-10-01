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У Києві можуть закрити кілька станцій метро через футбол

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 12:10
Фото 5.ua

3 жовтня КП "Київський метрополітен" може закрити на вхід кілька центральних станцій підземки у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".

Джерело: сайт метро

Дослівно: "Перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"".

Деталі: Такі заходи вживають з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. 

Передісторія:

  • 3 жовтня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк). Початок гри о 19:30.

Українська правда
Теми: Київметрофутбол


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