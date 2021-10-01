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СБУ оприлюднила відео допиту бойовика, який здався ЗСУ

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 12:12
СБУ оприлюднила відео допиту бойовика, який здався ЗСУ
Бойовик, який здався ЗСУ. фото 24 ОМБр імені короля Данила

Бойовик, який напередодні вийшов на позиції українських військових на Луганщині, є колишнім мешканцем Попасної. СБУ оприлюднила відео його допиту.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Співробітники СБУ встановили, що бойовик є колишнім мешканцем Попасної. У 2014 році він виїхав на тимчасово окуповану територію разом з батьком, який був активним учасником незаконних збройних формувань.

Після досягнення повноліття у 2016 році молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням - так званою "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР".

Він проходив "службу" на різних посадах та брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО/ООС.

На відео, оприлюдненому Службою безпеки, бойовик розповідає про підрозділ, за яким був закріплений, називає позивні своїх "командирів" та розповідає, що до позицій сил ООС пробирався більше години попри загрозу підірватися на міні. За свідченнями затриманого, він має паспорт громадянина РФ, українського ж документа не має, бо на момент початку російської агресії мав 15 років.

Дослівно СБУ: "Бойовик надав свідчення слідчим СБУ. За його словами, він розчарувався в ідеях терористичної організації та вирішив повернутися у рідне місто. Іншого варіанту, як втекти під час чергування у нього не було.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Українська правда

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Теми: СБУ
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