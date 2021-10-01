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У Румунії в пожежі у коронавірусному відділенні лікарні загинули 9 людей

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 12:19
Фото з місця події (Джерело: IGSU)

В результаті пожежі у п'ятницю вранці в інфекційній лікарні в румунському портовому місті Констанца загинули щонайменше дев'ять осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi 24.

Інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії повідомила, що всі пацієнти були евакуйовані з лікарні, і до середини ранку пожежа була погашена. Деяких пацієнтів евакуйовували через вікна.

Вогонь спалахнув у відділенні інтенсивної терапії, де лікуються хворі на COVID-19. Причина пожежі - невідома. Розслідування встановить, чи йдеться про технічні несправності, чи людський фактор.

У заяві міністерства охорони здоров'я йдеться, що більш докладна інформація буде представлена ​​на пресконференції пізніше.

У лікарні загалом перебували 113 пацієнтів, 10 з яких - пацієнти відділення реанімації.

У Румунії за останній рік відбулося ще дві смертельних пожежі в лікарнях, що викликало стурбованість з приводу застарілої лікарняної інфраструктури в країні.

У листопаді минулого року 10 людей загинули в результаті пожежі, що спалахнула у відділенні інтенсивної терапії для пацієнтів з COVID-19 в північному місті Пятра-Нямц. 

Інша пожежа в січні охопила палату в лікарні в Бухаресті, в результаті чого загинули щонайменше 5 осіб.

Після пожежі в Бухаресті президент Клаус Йоханніс закликав до термінових і глибоких реформ. Він сказав, що подібні трагедії "не повинні повторитися".

Теми: Румуніяпожежакоронавірус


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