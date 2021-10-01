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Київського пенсіонера підозрюють у домаганні 8-річної дівчинки

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 13:20
Київського пенсіонера підозрюють у домаганні 8-річної дівчинки
ілюстративне фото

Правоохоронці повідомили про підозру 74-річному киянину у вчиненні розпусних дій відносно 8-річної дівчинки.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, в серпні 2021 року чоловік запросив до себе додому 8-річну дівчинку, яка проживала по сусідству. Ввійшовши в довіру, чоловік сказав їй сісти йому на коліна, після чого з метою задоволення власних статевих потреб почав торкатись малолітньої дівчинки та вчинив відносно неї розпусні дії.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру в розбещенні неповнолітньої дитини. Вирішується питання щодо обрання киянину запобіжного заходу.

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Пряма мова Максимець: "Чоловік, скориставшись знайомством із сім’єю дівчинки, заманив її до своєї квартири начебто, щоб допомогти обробити її рану на коліні. Дитина плакала і тричі просилася, щоб він її відпустив. Наразі правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до аналогічних злочинів".

Українська правда

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Теми: Київпрокуратура
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