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Фермер за $40 тисяч хотів убити конкурента: його здав кілер

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 13:48
Фото СБУ

Правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця на Херсонщині та затримали замовника злочину.

Джерело: поліція, СБУ

Дослівно поліція: "Життя конкурента по бізнесу зловмисник оцінив у 40 тисяч доларів. Поліцейські затримали фігуранта під час передачі виконавцю злочину частини обумовленої суми".

Деталі: Правоохоронці встановили, що між керівником фермерського господарства та його конкурентом по бізнесу виник конфлікт щодо ведення бізнесу в регіоні. 

Відтак фігурант вирішив позбутися конкурента. 

 
Фото поліції 

Для цього він найняв мешканця Херсонщини, який працював у сфері надання охоронних послуг.  

Виконавець замовного вбивства повідомив про злочин до СБУ. 

 
фото поліції

Зловмисника затримали під час передачі виконавцю частини від домовленої суми.

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту підозри за ч. 2 ст. 15  п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) ККУ і обрання йому запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Українська правда
Теми: Херсонська областьполіціяСБУ


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