Фермер за $40 тисяч хотів убити конкурента: його здав кілер

Правоохоронці попередили замовне вбивство підприємця на Херсонщині та затримали замовника злочину.

Джерело: поліція, СБУ

Дослівно поліція: "Життя конкурента по бізнесу зловмисник оцінив у 40 тисяч доларів. Поліцейські затримали фігуранта під час передачі виконавцю злочину частини обумовленої суми".

Деталі: Правоохоронці встановили, що між керівником фермерського господарства та його конкурентом по бізнесу виник конфлікт щодо ведення бізнесу в регіоні.

Відтак фігурант вирішив позбутися конкурента.

Фото поліції

Для цього він найняв мешканця Херсонщини, який працював у сфері надання охоронних послуг.

Виконавець замовного вбивства повідомив про злочин до СБУ.

фото поліції

Зловмисника затримали під час передачі виконавцю частини від домовленої суми.

СБУ попередила замовне вбивство у Херсонській області: затримано організатора



У ході спецоперації співробітники спецслужби затримали чоловіка, який спланував ліквідацію місцевого фермера і пообіцяв за це $40 тис.



➡️ https://t.co/jH8mvqfSPN pic.twitter.com/of2SAzp2MB — СБ України (@ServiceSsu) October 1, 2021

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту підозри за ч. 2 ст. 15 п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) ККУ і обрання йому запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.