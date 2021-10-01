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У вихідні буде суха і тепла погода

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 14:09
фото: pixabay

У вихідні синоптична ситуація в Україні майже не зміниться: на більшій частині території України збережеться суха погода, прохолодна вночі і помірно тепла вдень.

Джерело: Укргідрометцентр, чий прогноз передає Інтерфакс-Україна

Деталі: По всій країні без опадів, лише 2 жовтня у Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий дощ.

Вітер у суботу очікується східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-8° тепла, в Україні, крім заходу та крайнього півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°; удень 12-17° тепла.

У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень близько 15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 2 жовтня найвища температура була 26 градусів тепла в 1890 році, найнижча вночі - 2,5 градуса морозу в 1902 році.

У неділю, 3 жовтня, у всій Україні без опадів. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у східній частині місцями і в повітрі заморозки 0-5°, на Закарпатті та крайньому півдні країни 4-9° тепла; вдень 11-16°, на Закарпатті та місцями Прикарпатті 17-21°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 15°.

Теми: погода


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