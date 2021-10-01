Інспектор митниці на контрабанді цигарок допоміг злочинцям зекономити 46 мільйонів

Слідчі Держбюро розслідувань повідомили про підозру інспектору Волинської митниці, який сприяв контрабанді цигарок під виглядом керамічної плитки.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Правоохоронці викрили схему у червні 2021 року. Під час обшуку складів вилучили понад 1 млн пачок.

Повідомляється, що цигарки незаконно ввезла з Білорусі група зловмисників, а нелегальному бізнесу "допоміг" інспектор, який вніс недостовірні дані про найменування товару до системи митного оформлення.

Йдеться про головного державного інспектора відділу митного оформлення Волинської митниці.

Його дії дозволили організаторам оборудки не сплачувати акцизний збір і через це до держбюджету не надійшло майже 46 мільйонів гривень мита.

Працівника митниці підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.