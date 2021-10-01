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Євростат назвав двох найбільших виробників кави у ЄС

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 14:33
фото: freepik

89% кави, що обсмажується на території Євросоюзу, виробляють у шести країнах, серед яких абсолютними лідерами є Італія та Німеччина.

Про це повідомили у Євростаті, підсумувавши дані за 2020 рік, пише "Європейська правда".

За 2020 рік в країнах ЄС виробили 1,9 млн тонн кави - на 10% більше, порівняно з 2010 роком, загальною вартістю близько 11 млрд євро. Це приблизно 4,2 кг на кожного з жителів блоку.

 

Перше місце зайняла Італія - там фінально обробили 32% від усієї виготовленої в ЄС кави. На другому місці Німеччина з показником 30%. Наступні місця, зі значним відставанням, зайняли Франція (8%), Нідерланди, Іспанія (по 7%) і Швеція (5%).

Імпорт кави до Євросоюзу у 2020 році зріс на 7%, порівняно з 2010 роком, і склав 2,9 млн тонн кави вартістю 7,5 млрд євро.

Більшість імпортованої до країн блоку кави походить з двох країн - Бразилії (32%) та В’єтнаму (22%). Іншими вагомими постачальниками є Гондурас (7%), Уганда (6%), Колумбія (5%), Індія (4%), Перу, Ефіопія та Індонезія (3%).

 

Найбільші обсяги кави надійшли у країни-лідерів у списку обробників - Італії (19%) та Німеччини (38%).

Теми: ЄСпродуктивиробництворейтинг


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