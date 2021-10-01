Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Хабар голові Фонду держмайна: 4,2 млн застави йдуть державі, бо підозрюваний не з'являється в суд

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 14:44
ВАКС

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила взяти під варту Віталія Колеснікова, підозрюваного у спробі підкупу голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, оскільки він не з’являється до суду. Його заставу стягнено в дохід держави.

Джерело: ВАКС, Трансперенсі Інтернешнл Україна

Деталі: На засіданні 1 жовтня судді задовольнили клопотання прокурора САП. Суд також ухвалив звернути в дохід держави 4 млн 204 тис гривень, внесені раніше у якості застави за Колеснікова.

За процедурою ці гроші стягнуто у дохід держави без права повернення.

Як зазначають у TI Ukraine, Колесніков, якому раніше повернули закордонний паспорт, вилетів на лікування до Росії. Через це він був відсутній на судових засіданнях у своїй справі, чим порушив накладені на нього зобов’язання.

Навіщо фігурант мав виїжджати на лікування саме до РФ — невідомо, адже його захворювання, на думку сторони обвинувачення, можна лікувати і в Україні, зазначають експерти.

Передісторія:

  • В січні 2020 року НАБУ затримало у ресторані Валерія Троця, Віталія Колеснікова і Сергія Щербака за підозрою у наданні хабаря голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку. Це була перша спроба дати хабар керівнику ФДМУ — надалі подібне повториться ще двічі.
  • За версією слідства, затримані запропонували голові ФДМУ 5 мільйонів доларів в обмін на призначення певної людини на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод". Призначений керівник держпідприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов’язаних із фігурантами справи.
  • Затримані планували передавати хабар частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі перших 50 тисяч доларів їх викрили детективи НАБУ.
  • Наразі цю справу вже розглядає Вищий антикорупційний суд.

Українська правда
Теми: хабарФонд держмайнаНАБУАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Сховався у трейлері: ЗМІ дізналися подробиці прибуття Саакашвілі до Грузії

Документи частково підтвердили отримання фірмами Зеленського і Ко мільйонів від Коломойського

СБУ заперечує тиск на КМДА щодо розслідування про Зеленського

На Донбасі планується побудувати ще два аеропорти – Зеленський

доповненоСтали відомі деталі спроби зриву показу розслідування про Зеленського "Офшор 95"

У Грузії оголосили результати виборів: правляча партія перемогла рух Саакашвілі

Усі новини...
хабар
Верховний суд каже, що скасував вирок екссудді через процедурні порушення
Верховний суд скасував вирок ВАКС колишньому судді-хабарнику
Чиновник Міноборони погорів на хабарі у $30 тиcяч - силовики викрили оборудку з землею
Останні новини
20:35
Сховався у трейлері: ЗМІ дізналися подробиці прибуття Саакашвілі до Грузії
20:18
Документи частково підтвердили отримання фірмами Зеленського і Ко мільйонів від Коломойського
19:45
Новини економіки: напрямки роботи РНБО, авіасполучення з Мальтою
19:28
Вночі заморозки, вдень тепло: погода на найближчі дні
18:58
фотоСотні людей пройшли у Києві маршем у пам'ять про жертв Бабиного Яру
18:51
Колишній лідер Каталонії повернувся до Італії на суд про екстрадицію
18:22
СБУ заперечує тиск на КМДА щодо розслідування про Зеленського
18:15
Господарю квартири, де переховувався Саакашвілі, пред'явлені звинувачення
18:01
Окупанти застосували заборонене озброєння, сили ООС відповідали
17:45
Зеленський про збиткові шахти: треба або дати людям альтернативу, або модернізувати їх
Усі новини...