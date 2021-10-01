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Хабар голові Фонду держмайна: 4,2 млн застави йдуть державі, бо підозрюваний не з'являється в суд

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 14:44
Хабар голові Фонду держмайна: 4,2 млн застави йдуть державі, бо підозрюваний не з'являється в суд
ВАКС

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила взяти під варту Віталія Колеснікова, підозрюваного у спробі підкупу голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, оскільки він не з’являється до суду. Його заставу стягнено в дохід держави.

Джерело: ВАКС, Трансперенсі Інтернешнл Україна

Деталі: На засіданні 1 жовтня судді задовольнили клопотання прокурора САП. Суд також ухвалив звернути в дохід держави 4 млн 204 тис гривень, внесені раніше у якості застави за Колеснікова.

За процедурою ці гроші стягнуто у дохід держави без права повернення.

Як зазначають у TI Ukraine, Колесніков, якому раніше повернули закордонний паспорт, вилетів на лікування до Росії. Через це він був відсутній на судових засіданнях у своїй справі, чим порушив накладені на нього зобов’язання.

Навіщо фігурант мав виїжджати на лікування саме до РФ — невідомо, адже його захворювання, на думку сторони обвинувачення, можна лікувати і в Україні, зазначають експерти.

Передісторія:

  • В січні 2020 року НАБУ затримало у ресторані Валерія Троця, Віталія Колеснікова і Сергія Щербака за підозрою у наданні хабаря голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку. Це була перша спроба дати хабар керівнику ФДМУ — надалі подібне повториться ще двічі.
  • За версією слідства, затримані запропонували голові ФДМУ 5 мільйонів доларів в обмін на призначення певної людини на посаду директора ПАТ "Одеський припортовий завод". Призначений керівник держпідприємства нібито мав сприяти співробітництву між заводом і певним колом приватних компаній, пов’язаних із фігурантами справи.
  • Затримані планували передавати хабар частинами впродовж року з моменту досягнення домовленостей. Під час передачі перших 50 тисяч доларів їх викрили детективи НАБУ.
  • Наразі цю справу вже розглядає Вищий антикорупційний суд.

Українська правда

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Теми: хабарФонд держмайнаНАБУАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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