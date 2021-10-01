Хабар голові Фонду держмайна: 4,2 млн застави йдуть державі, бо підозрюваний не з'являється в суд

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила взяти під варту Віталія Колеснікова, підозрюваного у спробі підкупу голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, оскільки він не з’являється до суду. Його заставу стягнено в дохід держави.

Джерело: ВАКС, Трансперенсі Інтернешнл Україна

Деталі: На засіданні 1 жовтня судді задовольнили клопотання прокурора САП. Суд також ухвалив звернути в дохід держави 4 млн 204 тис гривень, внесені раніше у якості застави за Колеснікова.

За процедурою ці гроші стягнуто у дохід держави без права повернення.

Як зазначають у TI Ukraine, Колесніков, якому раніше повернули закордонний паспорт, вилетів на лікування до Росії. Через це він був відсутній на судових засіданнях у своїй справі, чим порушив накладені на нього зобов’язання.

Навіщо фігурант мав виїжджати на лікування саме до РФ — невідомо, адже його захворювання, на думку сторони обвинувачення, можна лікувати і в Україні, зазначають експерти.

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