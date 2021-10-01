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"Ми його покажемо": однопартійці Саакашвілі розповіли про плани щодо нього

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 15:56
Ми його покажемо: однопартійці Саакашвілі розповіли про плани щодо нього
Міхеіл Саакашвілі (фото з його фейсбук-сторінки)

Один з членів "Єдиного національного руху", Мурман Думбадзе, заявив, що експрезидент Грузії з’явиться на публіці увечері 2 жовтня, щойно в країні завершиться голосування на місцевих виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"Його чекає уся Грузія і завтра о восьмій годині і п’ять хвилин ми офіційно покажемо Михеїла Саакашвілі", - сказав Думбадзе, зазначивши, що зараз експрезидент "у жодному разі не повинен з’являтися".

"Він у Грузії. В ці хвилини він знаходиться у Батумі. Він зробив серйозну заяву, він дотримався своєї обіцянки (приїхати до Грузії - ред.)", - цитує його інформагентство. 

Нагадаємо, Михеїл Саакашвілі пообіцяв у день виборів, 2 жовтня, приїхати до Грузії, де йому загрожує арешт, та оприлюднив квиток на літак на цю дату. 

Втім, 1 жовтня Саакашвілі записав відео нібито з Батумі, заявивши, що вже приїхав у Грузію. Зйомка ведеться в темний час доби і визначити по відео, чи дійсно це Батумі, неможливо.

Депутат Ніка Оболадзе від грузинської партії "Єдиний національний рух", засновником якої є Саакашвілі, заявив, що колишній президент дійсно прибув до Грузії.

Спікер парламенту Грузії Каха Кучав назвав інформацію про повернення Михеїла Саакашвілі "несерйозною" та закликав ЗМІ утриматися від "поширення неправдивої інформації".

Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України. 

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими. 

Навесні 2020 року після призначення Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні Грузія відкликала свого посла для консультацій, він повернувся до Києва майже після року перерви.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами. В МЗС України наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях не представляє позицію України.

Читайте також: Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілі
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