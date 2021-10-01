У Києві за держзраду судитимуть експосадовця Адміністрації президента

колишня вивіска на Банковій. фото з сайту "Укрінформ"

Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Адміністрації президента та Апарату Ради національної безпеки і оборони, підозрюваного у держзраді.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За матеріалами контррозвідки СБУ завершено досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Адміністрації президента України та Апарату Ради національної безпеки і оборони. Зловмисник обвинувачується у державній зраді.

Встановлено, що він передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади".

Деталі: Наразі колишньому чиновнику вручили обвинувальний акт. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

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