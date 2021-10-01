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У Києві за держзраду судитимуть експосадовця Адміністрації президента

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 16:16
колишня вивіска на Банковій. фото з сайту "Укрінформ"

Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Адміністрації президента та Апарату Ради національної безпеки і оборони, підозрюваного у держзраді.

Джерело: СБУ

Дослівно: "За матеріалами контррозвідки СБУ завершено досудове розслідування стосовно колишнього посадовця Адміністрації президента України та Апарату Ради національної безпеки і оборони. Зловмисник обвинувачується у державній зраді.

Встановлено, що він передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі органи влади".

Деталі: Наразі колишньому чиновнику вручили обвинувальний акт. Матеріали кримінального провадження направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. 

Передісторія:

  • В червні 2021 року СБУ повідомила, що її контррозвідка викрила колишнього посадовця Адміністрації президента та РНБО, який був завербований іноземною спецслужбою.
  • Оперативники встановили, що посадовець категорії "Б", працюючи в АП, у 2014 році збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України.
  • Незаконні дії підозрюваного полягали у збиранні, систематизації та проведення аналітики відомостей, що стосувалися сфери економіки, внутрішньополітичної обстановки, міжнародних відносин, а також стратегічного співробітництва України з ЄС, РФ та Китаєм в незалежності від характеру інформації, а також грифу обмеження доступу до неї.
  • 1 червня 2021 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За даними джерела УП, підозрюваний співпрацював зі слідством.

Українська правда
Теми: СБУ


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