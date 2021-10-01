Бойовики ОРДО оголосили призов на військову службу – очікують 500 осіб
П'ятниця, 1 жовтня 2021, 17:43
Угруповання "ДНР" оголосило призов на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня поточного року для жителів окупованих районів 1994-2003 років народження.
Джерело: так звані "укази" ватажка бойовиків Дениса Пушиліна
Деталі: Повідомляється, що призов поширюється на громадян 1994-2003 років народження, "які не перебувають в запасі, і які підлягають призову на військову службу".
До кінця року людей планують "направити для проходження військової служби за призовом у народну міліцію" терміном на 6 місяців.
Нагадаємо: 1 жовтня в Україні розпочинається осінній призов громадян до лав Збройних сил України та інших військових формувань.