Бойовики ОРДО оголосили призов на військову службу – очікують 500 осіб

Угруповання "ДНР" оголосило призов на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня поточного року для жителів окупованих районів 1994-2003 років народження.

Джерело: так звані "укази" ватажка бойовиків Дениса Пушиліна

Деталі: Повідомляється, що призов поширюється на громадян 1994-2003 років народження, "які не перебувають в запасі, і які підлягають призову на військову службу".

До кінця року людей планують "направити для проходження військової служби за призовом у народну міліцію" терміном на 6 місяців.

Нагадаємо: 1 жовтня в Україні розпочинається осінній призов громадян до лав Збройних сил України та інших військових формувань.