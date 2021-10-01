У Британії бракує м’ясників через нові візові правила після Brexit

У Британії близько 120 000 свиней можуть бути знищені, а їхні туші викинуті через нестачу м’ясників, зумовлену виїздом європейської робочої сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Дефіцит робочої сили означає, що на фермах закінчується місце для утримання тварин, які вже повинні були піти на м’ясо.

Хоча тваринницький сектор раніше попереджав про проблеми, з якими зіткнувся, зараз ситуація стає критичною, і він знову вимагає від уряду послабити візові правила, щоб заповнити пробіл в робочій силі.

Гострий дефіцит м’ясників та забійників у м’ясопереробній промисловості посилився через COVID-19 та імміграційні правила Британії після Brexit, які обмежили потік східноєвропейських робітників.

Уряд вже оголосив про план видачі тимчасових віз для 5000 іноземних водіїв вантажних автомобілів та 5500 працівників птахівництва, щоб зменшити нестачу, але поки це не стосується інших галузей.

Міністри стверджують, що бізнес повинен інвестувати у місцеву робочу силу та покращувати оплату та умови праці.

Ліззі Вілсон, представниця Національної асоціації свиней (NPA), заявила, що нестача м’ясників означає роботу на знижених потужностях.

В результаті дорослі свині, готові до переробки, застоюються на фермах.

"Ми доходимо до того, що ми говоримо уряду, якщо ми не отримаємо допомоги незабаром, нам доведеться подивитися на знищення свиней на фермах, тому що це наш єдиний варіант зараз" – сказала вона.

Вілсон зазначила, що клієнти вже бачать вплив кризи на полицях супермаркетів, оскільки переробники скоротили асортимент продукції зі свинини.

Асоціація також закликала роздрібних торговців країни продовжувати закуповувати домашню свинину, а не дешевшу продукцію ЄС, попередивши, що багато виробників збанкрутують, якщо їх не підтримати належним чином.

Як відомо, Британія вже майже тиждень охоплена панікою на АЗС. Нафтові компанії оголосили, що у них недостатньо водіїв для перевезення бензину і дизельного палива з нафтопереробних заводів.

Причина - Brexit, який ускладнив перевізникам наймання водіїв з ЄС.

Щоб вирішити цю проблему, уряд заявив, що буде видавати тимчасові візи 5000 іноземним водіям. Однак, європейські водії також можуть не захотіти скористатися пропозицією про візу, оскільки вона буде видаватися лише на чотири місяці.

Для перевезення палива уряди вирішив залучити військових водіїв.