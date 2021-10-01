Перед судом постане екс-УДОшник, який побив танцівника Дорофєєвої

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно ексспівробітника Управління державної охорони, який жорстоко побив танцюриста шоу-балету попвиконавиці Наді Дорофєєвої, спричинивши йому тяжку травму.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Обвинувальний акт направлено до суду.

Сам обвинувачений, якого після інциденту звільнили з лав УДО, перебуває під вартою.

Слідство встановило, що 1 серпня цього року він, проходячи біля кав’ярні в середмісті Києва, спочатку безпричинно штовхнув танцюриста, а після зауваження жорстоко побив.

Нападник сильно вдарив юнака в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Співробітника УДО затримали.

Санкція інкримінованої йому статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.